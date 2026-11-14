செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு தேசிய பாதுகாப்புடனும் தொடர்புடையது
செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு தேசிய பாதுகாப்புடனும் தொடர்புடையது
ADDED : நவ 14, 2026 12:25 AM
செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு என்பது வணிகம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல; தேசிய பாதுகாப்புடனும் தொடர்புடையது. நவீன போர் நடவடிக்கைகளில் செயற்கைக்கோள்களின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, அவற்றின் வாயிலாக வரும் தகவல்கள் மற்றும் சாதனங்கள் கண்காணிப்பு, தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை நாடாமல், அனைத்தும் உள்நாட்டு கட்டமைப்புகள் வழியாக நடைபெற வேண்டும்.
– சுனில் பார்தி மிட்டல், தலைவர், பார்தி ஏர்டெல்.
சர்வதேச வினியோக தொடர் பாதிப்புகள், அடுத்த 25 – 30 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் மேலாக உலக பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, பொருளாதார வளர்ச்சியில் விவசாயத்தை முன்னிறுத்த வேண்டும். ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் குடியேற்ற கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக சேவை துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
– அனந்த நாகேஸ்வரன், தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர்.
சேவை துறையில்
வேலைவாய்ப்பு குறையக்கூடும்