'நிட்ஷோ' தொழில்நுட்ப கண்காட்சி; திருப்பூரில் ஆக., 21ல் துவங்குகிறது
'நிட்ஷோ' தொழில்நுட்ப கண்காட்சி; திருப்பூரில் ஆக., 21ல் துவங்குகிறது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:03 AM
திருப்பூர்: முன்னணி 'பிராண்டு' நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும், 'நிட்ஷோ' கண்காட்சியில், 'ஸ்டால்' அமைக்க, 60 குறு, சிறு நிறுவனங்களுக்கு, மத்திய அரசு, 100 சதவீத கட்டண மானியம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆடை உற்பத்தி, ஜவுளி உற்பத்தி, நவீன பிரின்டிங் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு என, நாடு முழுதும் ஜவுளி உற்பத்தியில், புதிய தொழில்நுட்பங்களை அரசு அறிமுகம் செய்து வருகிறது. விரிவுபடுத்தப்பட்ட, 'ஸ்கிரீன்' பிரின்டிங் தொழில்நுட்பத்துடன், 24வது 'நிட்ஷோ' கண்காட்சி, ஆக., 21ல் துவங்கி, 23ம் தேதி வரை, திருப்பூர் 'டாப் லைட்' வளாகத்தில் நடக்கிறது.
இந்த கண்காட்சியில், 500 ஸ்டால்கள், ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான முன்னணி 'பிராண்டு' நிறுவனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான தயாரிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன. இயந்திரங்களை, செயல் விளக்கத்துடன் இயக்கி பார்க்கவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.
இது குறித்து, கண்காட்சி அமைப்பாளர் கிருஷ்ணா கூறுகையில், ''குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சகம் சார்பில், உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கண்காட்சியில் பங்கேற்க, மானியம் வழங்கி அரசு ஊக்குவிக்கிறது.
''திருப்பூர் 'நிட்ஷோ' கண்காட்சியில் பங்கேற்கும், 60 நிறுவனங்களுக்கு, 100 சதவீத கட்டண மானியமும், 25,000 ரூபாய் வரை ஊக்குவிப்பு மானியமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கண்காட்சியில், 500க்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்ய உள்ளன,'' என்றார்.
ஆக., 21ல் துவங்கி, 23ம் தேதி வரை, திருப்பூர் 'டாப் லைட்' வளாகத்தில் 'நிட்ஷோ' தொழில்நுட்ப கண்காட்சி 60 நிறுவனங்களுக்கு, 100 சதவீத கட்டண மானியமும், 25,000 ரூபாய் வரை ஊக்குவிப்பு மானியமும் ஒதுக்கீடு 500 அரங்குகள், முன்னணி 'பிராண்டு' நிறுவனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான தயாரிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன
♦ ஆக., 21ல் துவங்கி, 23ம் தேதி வரை, திருப்பூர் 'டாப் லைட்' வளாகத்தில் 'நிட்ஷோ' தொழில்நுட்ப கண்காட்சி
♦ 60 நிறுவனங்களுக்கு, 100 சதவீத கட்டண மானியமும், 25,000 ரூபாய் வரை ஊக்குவிப்பு மானியமும் ஒதுக்கீடு
♦ 500 அரங்குகள், முன்னணி 'பிராண்டு' நிறுவனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான தயாரிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன