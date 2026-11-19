‘ஹெலிபேட்’ அமைத்து கொள்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை தகவல்
‘ஹெலிபேட்’ அமைத்து கொள்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை தகவல்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:44 PM
சென்னை: ‘ஹெலிகாப்டர்கள் வந்து செல்வதற்கான, ஹெலிபேட் வசதியை ஏற்படுத்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை’ என, மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
விமான நிலையங்களில் இருந்து அதன் அருகில் உள்ள வேறு பகுதிக்கு செல்ல, ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
விமானப்படை, கடற்படை, கடலோர காவல்படை ஆகியவை தங்களுக்கான ஹெலிகாப்டர்களை இயக்க, நிலையான ஹெலிபேட் வசதியை ஏற்படுத்துகின்றன.
இத்துடன் அரசின் பிற துறைகள், தனியார் நிறுவனங்களும் ஹெலிபேட் அமைக்கின்றன. ஹெலிபேட் அமைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது.
இது தொடர்பாக, மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
ஹெலிபோர்ட், ஹெலிபேட் அமைக்க சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி, பல்வேறு தரப்பினரும் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ததில், 2006ம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு விதிகளுக்கு உட்பட்ட திட்டங்கள் பட்டியலில் ஹெலிபேட் இல்லை.
எனவே, ஹெலிபேட், ஹெலிபோர்ட் அமைக்கும் பணிகளுக்கு, சுற்றுச்சூல் அனுமதி தேவையில்லை என தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுஉள்ளது.