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﻿ 'எனர்ஜி டிரிங்க்' பெயரை நீக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு இல்லை மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

﻿ 'எனர்ஜி டிரிங்க்' பெயரை நீக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு இல்லை மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:13 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:13 AM

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புதுடில்லி: அதிக காபின் கொண்ட பானங்களில், 'எனர்ஜி டிரிங்க்' என்ற பெயரை பயன்படுத்துவதை கைவிட வழங்கப்பட்டுள்ள, 90 நாள் காலக்கெடுவை ஓராண்டாக நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்க மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து அரசு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்ததாவது:

அதிக காபின் கொண்ட பானங்களுக்கு, 'எனர்ஜி டிரிங்க்' உள்ளிட்ட பெயர்களை பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியாவில் தனிப்பட்ட தரநிலைகள் இல்லை. எனவே, இந்த பெயர்களை பயன்படுத்துவது விதிமுறைகளை மீறுவதாக கூறி, கடந்த ஜூலை மாதம் பான நிறுவனங்களுக்கு, 90 நாள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சந்தையில் லட்சக்கணக்கான பாட்டில்கள் மற்றும் கேன்கள் இருப்பதாலும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கேன்களுக்கான ஆர்டர்கள் நிலுவையில் இருப்பதாலும், குறைந்தது ஓராண்டு அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று பெப்சிகோ, ரெட் புல், மான்ஸ்டர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் கோரியுள்ளன.

ஆனால், பல்வேறு மாநிலங்கள், தற்போதுள்ள இருப்புகளை 60 முதல் 90 நாட்களுக்குள் விற்பனை செய்துவிட முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளன.

எனவே, காலக்கெடுவை நீட்டிக்க எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., எனும் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் ஒப்புக்கொள்ளாது. இவ்வாறு அந்த அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

நம் நாட்டில் எனர்ஜி டிரிங்க் விற்பனை ஆண்டுக்கு 12.6 சதவீதம் வளர்ந்து வருகிறது கடந்த ஆண்டு எனர்ஜி டிரிங்க் சில்லரை விற்பனை 90.70 கோடி லிட்டராக இருந்தது.

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