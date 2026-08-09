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﻿ 'யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது'

﻿ 'யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது'

ADDED : ஆக 09, 2026 03:04 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:04 AM

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புதுடில்லி: யு.பி.ஐ., பயனர்களு க்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது; மேலும் வணிகர்களுக்கும் பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைகளுக்கு இலவச சேவை தொடரும் என, மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

2007ம் ஆண்டின் பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் தீர்வு முறைகள் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் மசோதா பார்லிமென்டில் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில், மத்திய அரசு இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

எதிர்காலத்தில் கட்டணம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில், குறிப்பிட் ட வணிகர்களின் பரிவர்த்தனைகளுக்கு குறைந்த அளவிலான கட்டணம் விதிக்கப்படலாம் என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், குறிப்பிட்ட வரம்புக்கு மேல் நடைபெறும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வணிக பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே கட்டணம் பொருந்தும் என்றும், அந்த கட்டணம் மிகக் குறைந்த அளவில் இருக் கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

சாதாரண யு.பி.ஐ., பயனர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக சிலர் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளதாகவும் நிதி அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

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