‘டைட்டன்’ நிறுவன பதவி விலகுகிறார் நோயல் டாடா

UPDATED : நவ 05, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:15 PM
புதுடில்லி: டாடா டிரஸ்ட்ஸ் தலைவரான நோயல் டாடா, நகை மற்றும் கைக்கடிகார தயாரிப்பாளரான ‘டைட்டன்’ நிறுவனத்தின் இயக்குனர் மற்றும் துணை தலைவர் பதவிகளில் இருந்து, வரும் நவம்பர் 12ம் தேதி விலக உள்ளதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பங்கு சந்தையில் அந்நிறுவனம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
டாடா குழுமத்தின் நிர்வாக வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க நோயல் டாடா, டைட்டன் நிறுவனத்தின் செயல் சாராத இயக்குனர் மற்றும் துணை தலைவர் பொறுப்புகளில் இருந்து நவம்பர் 12ம் தேதி விலகுகிறார். டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய பங்குதாரராகவும், டாடா டிரஸ்ட்ஸ் தலைவராகவும் உள்ள அவர், தனது 70வது பிறந்தநாளை வரும் 12ம் தேதி கொண்டாட உள்ளார்.
நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013ன்படி, 70 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் நிர்வாக இயக்குனர் அல்லது முழுநேர இயக்குனராக நியமிக்கப்படவோ, தொடர்ந்து நீடிக்கவோ முடியாது. இதன் அடிப்படையில், டிரென்ட், வோல்டாஸ், டாடா ஸ்டீல், டாடா இன்வெஸ்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் டாடா இன்டர்நேஷனல் உள்ளிட்ட பல்வேறு டாடா குழும நிறுவனங்களின் இயக்குனர் குழுவிலிருந்தும் நோயல் டாடா ஏற்கனவே விலகியுள்ளார்.