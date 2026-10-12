சேலம் வெள்ளி கொலுசு தொழிலுக்கு வட மாநில போட்டி: பண்டிகை கால ஆர்டர்களிலும் சரிவு
சேலம் வெள்ளி கொலுசு தொழிலுக்கு வட மாநில போட்டி: பண்டிகை கால ஆர்டர்களிலும் சரிவு
UPDATED : அக் 12, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:06 PM
சேலம்: தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, மற்றும் வட மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் உற்பத்தி காரணமாக, சேலம் வெள்ளிக்கொலுசு தொழிலுக்கு வரும் ஆர்டர்கள் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதாக உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
தரம் மற்றும் கைவேலைப்பாட்டுக்கு பெயர் பெற்ற சேலம் வெள்ளிக் கொலுசுகள், பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. கொலுசுகளுடன் மெட்டி, மோதிரம், குழந்தைகளுக்கான கால் தண்டை உள்ளிட்ட வெள்ளி ஆபரணங்களும் இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. வெள்ளிக்கொலுசு உற்பத்தியாளர்கள் கைவினை நலச்சங்கத்தின் தகவல்படி, சேலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் முன்பு 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டறைகள் செயல்பட்டு வந்தன. தற்போது அவற்றின் எண்ணிக்கை 7 ஆயிரமாக குறைந்துள்ளது. இத்தொழில் வாயிலாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
தொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் வட மாநில தொழிலாளர்களின் பங்கு அதிகரித்தது. இவர்களில் பலர் கொலுசு தயாரிப்பு நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்ட நிலையில், குஜராத், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அதிக முதலீட்டுடன், ஒரே இடத்தில் கொலுசுகளை தயாரிக்கும் உற்பத்தி முறை வளர்ந்து வருவதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சேலம் கொலுசுகள் தரத்தில் முன்னிலை வகித்தாலும், குறைந்த எடை மற்றும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் வட மாநில கொலுசுகளுக்கும் சந்தையில் வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது. இதனால், சேலத்துக்கு வரும் ஆர்டர்கள் ஆண்டுதோறும் குறைந்து வருகின்றன. கடந்த ஆண்டு பண்டிகை காலத்தில் ஆர்டர்கள் 40% வரை குறைந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்துள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பல பட்டறைகளுக்கு இதுவரை பண்டிகை கால ஆர்டர்களே கிடைக்கவில்லை என்றும் தொழில்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர். உற்பத்தியாளர்களிடையே ஒருங்கிணைப்பு குறைவு, நவீன இயந்திரங்கள் இல்லாமை மற்றும் புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்குவதில் போதிய கவனம் இல்லாமை ஆகியவையும் தொழிலின் போட்டித்திறனை பாதிப்பதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
‘தொழிலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை’
“வெள்ளிக் கொலுசு தொழிலுக்கு தனி நல வாரியம் மற்றும் உற்பத்தி பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். தற்போது இந்த தொழில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு இடம் மாறும் நிலையை தடுக்க, உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் புதிய வடிவமைப்புகளில் கவனம் செலுத்துவதுடன், தமிழக அரசும் இந்த தொழிலை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.”
ஆனந்தராஜன்
தலைவர், சேலம் வெள்ளிக் கொலுசு உற்பத்தியாளர்கள் கைவினை நலச்சங்கம்
Pull Out Points:
வெள்ளியின் அதிக விலை மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு முன்பணம் வழங்க வேண்டியிருப்பதால், உற்பத்தியாளர்களுக்கு அதிக முதலீடும் தேவைப்படுகிறது
Synop:
தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, நவீனமயமாக்கல் குறைவு காரணமாக சேலம் வெள்ளிக் கொலுசு தொழில் அழுத்தத்தை சந்தித்து வருகிறது.
முன்பு 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டறைகள் இருந்த நிலையில், தற்போது அவை 7 ஆயிரமாக குறைந்துள்ளதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
குறைந்த எடை, குறைந்த விலை வட மாநில கொலுசுகளுக்கு சந்தை அதிகரித்ததால், சேலத்துக்கு வரும் பண்டிகை கால ஆர்டர்கள் குறைந்து வருகின்றன.
தொழிலை பாதுகாக்க உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படவும், அரசு நல வாரியம், உற்பத்தி பூங்கா உள்ளிட்ட ஆதரவுகளை வழங்கவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.