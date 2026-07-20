சத்தீஸ்கரில் ரூ.20,456 கோடியில் மின் உற்பத்தி திட்டம் என்.டி.பி.சி., இயக்குநர் குழு அனுமதி
சத்தீஸ்கரில் ரூ.20,456 கோடியில் மின் உற்பத்தி திட்டம் என்.டி.பி.சி., இயக்குநர் குழு அனுமதி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:19 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:19 AM
புதுடில்லி: பொதுத்துறை மின் உற்பத்தி நிறுவனமான என்.டி.பி.சி., சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் செயல்படும் அனல் மின் உற்பத்தி ஆலையின் மூன்றாம் கட்ட விரிவாக்க திட்டத்துக்கு 20,456 கோடி ரூபாயை வழங்க அந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதாவது: சத்தீஸ்கர் மாநிலம், ராய்கர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் லாரா சூப்பர் அனல் மின் நிலையத்தில், மூன்றாம் கட்டமாக, 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட புதிய இரண்டு மின் உற்பத்தி அலகுகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த புதிய மின் உற்பத்திக்கான திட்ட மதிப்பீடு 20,456 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கு என்.டி.பி.சி.,யின் இயக்குநர் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதன் வாயிலாக கூடுதலாக 1,600 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் உருவாகும். இத்துடன், அனல் மின்சாரம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் நீர்மின் திட்டங்களில் உற்பத்தி திறனை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.