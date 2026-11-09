சீனாவின் பெண் உளவாளியுடன் தொடர்பு சி.இ.ஓ., வை விசாரிக்க ‘என்விடியா’ முடிவு
சீனாவின் பெண் உளவாளியுடன் தொடர்பு சி.இ.ஓ., வை விசாரிக்க ‘என்விடியா’ முடிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
அமெரிக்கா: சீன உளவாளியாக அமெரிக்க உளவு அமைப்புகளால் அடையாளம் காணப்படும் பெண்ணுடன், அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ‘என்விடியா’வின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்குக்கு (63), தொடர்பு இருந்ததால், பாதுகாப்பு தகவல்கள் எவையேனும் கசிந்தனவா என்பது குறித்து அந்நிறுவனம் விசாரணை நடத்த உள்ளது.
இது குறித்து அந்நிறுவன இயக்குநர் குழு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
இந்த விவகாரத்தில் நிறுவனத்தின் ரகசிய தகவல்களோ, அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்களோ கசிந்ததாக நம்புவதற்கு தற்போது எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. இருப்பினும், கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம்.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, என்விடியா ஊழியர்களுக்கு ஜென்சன் ஹுவாங் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், சீன உளவாளியாக அறியப்படும் ஆலிஸ் ஹுவாங்குடன் தனக்கு தொடர்பு இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டு, “என்விடியாவை வழிநடத்துவது என் வாழ்நாளில் கிடைத்த மிகப்பெரிய பொறுப்பு. அந்த பொறுப்பில் நான் தவறிவிட்டேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த செய்தி என்விடியாவின் செயல்பாடுகளை பாதிக்காது. ஜென்சன் எந்த இடையூறும் இன்றி சி.இ.ஓ.,வாக நிறுவனத்தை வழிநடத்த உள்ளார்.
- ஜான் ரிஸ்ஸோ, ‘என்விடியா’ செய்தி தொடர்பாளர்.