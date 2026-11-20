சீசன் துவங்கிய 50ம் நாளில் பஞ்சு வரத்து 1 லட்சம் பேல்: வழக்கத்தை விட குறைவு
சீசன் துவங்கிய 50ம் நாளில் பஞ்சு வரத்து 1 லட்சம் பேல்: வழக்கத்தை விட குறைவு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:40 PM
திருப்பூர்: பருத்தி சீசன் துவங்கிய 50வது நாளில், பஞ்சு வரத்து வழக்கத்தை விட குறைவாக ஒரு லட்சம் பேல்களை மட்டுமே கடந்துள்ளது.
நம் நாட்டில், ஆண்டுதோறும் அக்., 1- முதல் அடுத்த ஆண்டு செப்., 30- வரை பருத்தி ஆண்டாக கணக்கிடப்படுகிறது. அறுவடை முடிந்து அக்., மாதம் முதல் பஞ்சு விற்பனைக்கு வருகிறது.
கடந்த ஆண்டுகளை போலவே நடப்பு ஆண்டிலும் பஞ்சு உற்பத்தி குறையும் என்ற தகவலால், வரும் மாதங்களில் விலை உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் விற்பனைக்கு வரும் பஞ்சின் அளவு குறைந்துள்ளது. பருத்தி சீசன் தொடங்கிய 50வது நாளான நேற்று முன்தினம், பஞ்சு வரத்து 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 300 பேல்களாக (ஒரு பேல் -= 170 கிலோ) இருந்தது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் அப்புக்குட்டி, தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் ஆகியோர் கூறியதாவது:
வழக்கமாக, டிச., மாதத்தை நெருங்கும்போது தினசரி பஞ்சு வரத்து 2 லட்சம் பேல்களை தாண்டியிருக்கும். ஆனால், இந்த ஆண்டு வரத்து எதிர்பார்த்த வேகத்தில் அதிகரிக்கவில்லை. தடையற்ற வர்த்தக ஒப் பந்தங்களால் ஆடை உற்பத்தி அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், நுாற்பாலைகளுக்கு அதிக அளவில் ஆர்டர்கள் கிடைத்து வருகின்றன.
இந்த சூழலில் பஞ்சு வரத்து குறைவாக இருப்பது உற்பத்தி துறைக்கு சவாலாக உள்ளது. எனவே, இந்த ஆண்டு முழுதும் வரியில்லாமல் பஞ்சு இறக்குமதி செய்ய அனுமதித்தால் மட்டுமே உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பஞ்சு வரத்து குறைவாக ஜவுளி உற்பத்தி துறைக்கு சவாலாக உள்ளது. எனவே, இந்த ஆண்டு முழுதும் வரியில்லாமல் பஞ்சு இறக்குமதி செய்ய அனுமதித்தால் மட்டுமே உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.