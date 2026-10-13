ஒரு கேள்வி ஒரு பதில்: உலக சந்தையில் போட்டியிட தரம், துல்லியம் அவசியம்
ஒரு கேள்வி ஒரு பதில்: உலக சந்தையில் போட்டியிட தரம், துல்லியம் அவசியம்
UPDATED : அக் 13, 2026 02:47 PM
ADDED : அக் 13, 2026 02:44 PM
கேள்வி: உலக சந்தையில் போட்டியிட இந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளும் சவால்களும் என்ன?
பதில்:
உலக நிறுவனங்கள் தங்களது உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் வாய்ப்புகளை இந்தியாவை நோக்கி அதிகரித்து வருவது, இந்திய உற்பத்தியாளர்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பாக உள்ளது. ஆனால், விலை குறைவாக வழங்குவது மட்டும் உலக போட்டியில் வெற்றி பெற போதாது.
தரம் ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி மற்றும் சரியான நேரத்தில் வினியோகம் ஆகியவற்றில் நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய இயந்திரங்களை வாங்குவது மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனவே உள்ள உற்பத்தி முறைகளை மேம்படுத்தி, தொழில்நுட்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தி உற்பத்தி திறனை உயர்த்த வேண்டும்.
மேலும், திறமையான தொழிலாளர்கள், குறிப்பாக சி.என்.சி., புரோகிராமர்கள் மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறை நிபுணர்களை உருவாக்குவது அவசியம். இந்த திறன்களை மேம்படுத்தினால், இந்திய நிறுவனங்கள் சர்வதேச தரத்துக்கு ஏற்ப செயல்பட்டு உலக சந்தையில் வலுவாக போட்டியிட முடியும்.
ராகுல் பாட்டீல்
தலைவர் மற்றும் சி.இ.ஓ., இஸ்கார் இந்தியா