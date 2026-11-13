ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி ரூ.1,000 2 நாட்களில் ரூ.400 அதிகரிப்பு
ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி ரூ.1,000 2 நாட்களில் ரூ.400 அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:32 PM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கோடு, காரிமங்கலம், கம்பைநல்லுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், விவசாயிகள் பூக்கள் சாகுபடி செய்து, தர்மபுரி டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் இயங்கும் பூ மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்கின்றனர்.
கடந்த சில தினங்களாக, தர்மபுரி மாவட்டத்தில் பனிப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளதால், சன்னமல்லி, ஜாதிமல்லி ஆகியவை சீசன் முடியும் நிலைக்கு வந்துள்ளன. குண்டுமல்லி வரத்தும் குறைந்துள்ளதால் விலை அதிகரித்துள்ளது.
இரு தினங்களுக்கு முன், குண்டுமல்லி கிலோ, 600 ரூபாய், கனகாம்பரம், 800 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகின. நேற்று விலை உயர்ந்து, ஒரு கி லோ குண்டுமல்லி, 1,000 ரூபாய், கனகாம்பரம், 1,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
கரூர் மாவட்டத்தில் கிருஷ்ண ராயபுரம், குளித்தலை மற்றும் நாமக்கல், திண்டுக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் இருந்து, கரூருக்கு நாள்தோறும் பூக்கள் விற்பனைக்கு வருகின்றன. தொடர் மழை, பனிப்பொழிவால் பூக்கள் சாகுபடி குறைந்ததால், கரூரிலும் பூக்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது.
துளசி, மரிக்கொழுந்து, சாமந்தி, கோழிக்கொண்டை பூக்களும் கிலோவுக்கு, 10 முதல், 20 ரூபாய் வரை உயர்வு