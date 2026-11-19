பெரம்பலுா ர ில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.129 வரை ஏலம் போனது: சில்லரை விலை ரூ.250ஐ தொடும்
பெரம்பலுா ர ில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.129 வரை ஏலம் போனது: சில்லரை விலை ரூ.250ஐ தொடும்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:44 PM
சென்னை: பெரம்பலுார் மாவட்டம், செட்டிக்குளம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட ஏலத்தில், நேற்று ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் உச்சபட்சமாக 129 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. மழை பற்றாக்குறையால் சின்ன வெங்காயம் விதைப்பு குறைந்ததே விலை உயர்வுக்கு காரணம் என, வேளாண் விற்பனை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
பெரம்பலுார் மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 70,000 டன் சின்ன வெங்காயம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதில் ஆலத்துார் வட்டம், செட்டிக்குளம் பகுதியில் பெருவாரியாக சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
தனித்த சுவையின் காரணமாக செட்டிக்குளம் சின்ன வெங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடும் பெறப்பட்டுள்ளது. மழை பற்றாக்குறையால் இந்தாண்டு சின்ன வெங்காயம் விதைப்பு பாதியாக குறைந்துள்ளது. அதேநேரம் வரத்தும் பெருவாரியாக குறைந்துள்ளது.
கடந்த மாதம் கிலோ 70 ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று இதுவரை இல்லாத அளவாக கிலோ 129 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது. இதன் தாக்கத்தால் சில்லரை விலை கிலோவுக்கு 220 – 250 ரூபாயாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு கூறினர்.