நான்கு ரயில் சரக்கு மையங்களை இயக்க நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு: ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க நாளை மறுதினம்(நவ.11) கடைசி நாள்
நான்கு ரயில் சரக்கு மையங்களை இயக்க நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு: ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க நாளை மறுதினம்(நவ.11) கடைசி நாள்
UPDATED : நவ 09, 2026 05:07 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரைக் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட நான்கு இடங்களில், சரக்கு போக்குவரத்து மையங்களை மேம்படுத்தி, இயக்குவதற்கு தனியார் நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டுள்ளன.தூத்துக்குடி அருகே மீளவிட்டான், விருதுநகர், தேனி, அருப்புக்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் ரயில்வேக்கு சொந்தமான நிலங்களில் சரக்கு போக்குவரத்துக்கான வசதிகளை உருவாக்கி, பராமரிக்க இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
சரக்கு போக்குவரத்து, தளவாட சேவை, உற்பத்தி மற்றும் துறைமுகம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள தகுதியான நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்களின் கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளின் சராசரி ஆண்டு விற்றுமுதல், சம்பந்தப்பட்ட ரயில்வே நிலத்தின் சந்தை மதிப்பில் குறைந்தது 10 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும்.விண்ணப்பங்களை நாளை பிற்பகல் 3 மணிக்குள் இணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.