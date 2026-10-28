ரயில்வே பார்சல் சேவையில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு: சென்னை உள்ளிட்ட 8 நகரங்களில் விரிவுபடுத்த திட்டம்
ரயில்வே பார்சல் சேவையில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு: சென்னை உள்ளிட்ட 8 நகரங்களில் விரிவுபடுத்த திட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:06 PM
ரயில்வே பார்சல் சேவையில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
சென்னை உள்ளிட்ட 8 நகரங்களில் விரிவுபடுத்த திட்டம்
புதுடில்லி: தனியார் சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, வீடு தேடி வரும் பார்சல் சேவையை சென்னை உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களுக்கு விரிவுபடுத்த இந்திய ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது.
சோதனை முயற்சி வெற்றிகரமாக முடிந்ததை தொடர்ந்து, 'ரயில் பார்சல் ஆப் – கர் சே கர் தக்' செயலி வாயிலாக இச்சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
சென்னை, டில்லி, மும்பை, கோல்கட்டா, ஆமதாபாத், ஹைதராபாத், பெங்களூரு, புனே ஆகிய நகரங்களில் இந்த வசதி வழங்கப்பட உள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் செயலி மூலம் பார்சல்களை முன்பதிவு செய்து, கட்டணத்தை இணையவழியில் செலுத்தலாம். ரயில் நிலையங்களுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய சிரமமும் குறையும்.இதன் வாயிலாக சிறு தொழில் நிறுவனங்கள், மொத்த மற்றும் சில்லரை வணிகர்கள், பிற நகரங்களில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களுக்கும், நேரடி வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பொருட்களை அனுப்புவது எளிதாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரயில் புறப்படுவதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பிருந்து, ஒரு நாள் முன்பு வரை முன்பதிவு செய்யலாம்.பார்சல் சேகரிக்கப்படுவதற்கு முன் முன்பதிவை ரத்து செய்தால், 10 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, ரயில்வே சரக்கு கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படும்.