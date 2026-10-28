‘சிப்காட்’ மனைகளை ஏலத்தில் ஒதுக்கீடு செய்ய எதிர்ப்பு
‘சிப்காட்’ மனைகளை ஏலத்தில் ஒதுக்கீடு செய்ய எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
சென்னை: ‘சிப்காட்’ தொழில் பூங்காக்களில் உள்ள மனைகளை ஏல முறையில் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு, தொழில்முனைவோரிடம் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வல்லம் வடகால் தொழில் பூங்கா உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
சிப்காட் தொழில் பூங்கா க்களில் தொழில் மனைகளை நிறுவனங்களுக்கு, 99 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகை விடுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். அந்த மனையை பெறுவதற்கு பல நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் ஆவணங்களையும், ‘சிப்காட்’ அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்யும். தகுதியான நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மனைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
வல்லம் வடகாலில் ஏக்கர் மனை விலை, 2.05 கோடி ரூபாயாகவும், ஸ்ரீபெரும்புதுார் மற்றும் இருங்காட்டுக்கோட்டை தொழில் பூங்காக்களில் ஏக்கர் மனை விலை தலா, 2.30 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளன.
தற்போது, வல்லம் வடகால், இருங்காட்டுக்கோட்டை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் தொழில் பூங்காக்களில் உள்ள காலி மனைகளை வழக்கமான முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யாமல், ஏல முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால், அதிக விலை வழங்கும் தகுதியுடை பெரிய நிறுவனங்கள் மட்டுமே வாங்க முடியும். அவற்றுடன், சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களால் போட்டியிட முடியாது.
எனவே, பழைய நடைமுறைகளின்படி மனைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.