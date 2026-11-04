புதிய தேயிலை ஆலை கட்டுப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பு

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சென்னை: தேயிலையை மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் துகள்களாக மாற்றும் சி.டி.சி., ஆலைகள் அமைப்பதற்கு தேயிலை வாரியம் விதித்துள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகளுக்கு, குன்னுார் தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே இயங்கும் ஆலைகள் பழ மையான இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதால், தேயிலை தரம் குறைந்து விலை சரிவடைகிறது. எனவே, புதிய ஆலைகள் அமைப்பதற்கு கட்டுப்பா டு விதிக்கக் கூடாது என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:54 PM
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சென்னை: தேயிலையை மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் துகள்களாக மாற்றும் சி.டி.சி., ஆலைகள் அமைப்பதற்கு தேயிலை வாரியம் விதித்துள்ள புதிய கட்டுப்பாடுகளுக்கு, குன்னுார் தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே இயங்கும் ஆலைகள் பழ மையான இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதால், தேயிலை தரம் குறைந்து விலை சரிவடைகிறது. எனவே, புதிய ஆலைகள் அமைப்பதற்கு கட்டுப்பா டு விதிக்கக் கூடாது என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.