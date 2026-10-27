ஆர்டர் வாய்ப்பு! சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 4 அரசு ஆர்டர்கள்
ஆர்டர் வாய்ப்பு! சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 4 அரசு ஆர்டர்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:19 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
தமிழகத்தில் கோவில்கள் மற்றும் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய டெண்டர்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. அச்சகம், இயந்திர தயாரிப்பு, வேளாண் பொருட்கள் வினியோகம் உள்ளிட்ட தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள தகுதியான நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. ராமேஸ்வரம் - காலண்டர் அச்சிடுதல்
ராமநாதசுவாமி கோவிலுக்கு 2027ம் ஆண்டுக்கான மாத காலண்டர்களை அச்சிட்டு வழங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. அச்சகங்கள் மற்றும் காலண்டர் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், டெண்டர் நிபந்தனைகளின்படி விண்ணப்பிக்கலாம்.
கடைசி நாள்: நவ. 16, மாலை 4:00 மணி.
டெண்டர் எண்: 2026_HRCE_717492_1
2. கெலமங்கலம் - நாப்கின் அழிப்பு இயந்திரம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கு சானிட்டரி நாப்கின் அழிப்பு இயந்திரம் வழங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இயந்திர உற்பத்தி மற்றும் வினியோக நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
கடைசி நாள்: நவ. 16, காலை 10:30 மணி.
டெண்டர் எண்: 2026_DoTE_716994_1
3. பழநி - வாழை இலை வினியோகம்
பழநி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலின் அன்னதானம் மற்றும் பிரசாத தயாரிப்பு பணிகளுக்கு தேவையான வாழை இலைகளை வழங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. வேளாண் பொருட்கள் வினியோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கடைசி நாள்: நவ. 18, மதியம் 1:00 மணி.
டெண்டர் எண்: 2026_HRCE_715448_1
4. பாலக்கோடு - தொழிற்பயிற்சி பொருட்கள்
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஜிக், பிக்சர் மற்றும் பிரஸ் டூல் செய்முறை பயிற்சிக்கு தேவையான உபயோக பொருட்களை வழங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. தொழிற்பயிற்சி உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர பாகங்கள் வினியோக நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
கடைசி நாள்: நவ. 10, மாலை 6:00 மணி.
டெண்டர் எண்: 2026_DoTE_716515_1
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழக அரசின் மின்னணு டெண்டர் இணையதளத்தில், டெண்டர் எண்ணை பதிவு செய்து முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் தகுதி, தேவையான ஆவணங்கள், கட்டணம், பொருட்களின் விவரங்கள் மற்றும் கடைசி நேரத்தை சரிபார்க்க வேண்டும்.
இணையதளம்: https://tntenders.gov.in/nicgep/app