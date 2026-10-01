ஒசைரி நுால் விலை கிலோவுக்கு ரூ.7 குறைந்தது

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ADDED : அக் 01, 2026 10:44 PM
திருப்பூர்: உலக சந்தை மற்றும் உள்நாட்டில் பருத்தி விலை குறைந்து வருவதால், தமிழக நுாற்பாலைகள், ஒசைரி நுால் விலையை நேற்று கிலோவுக்கு மேலும் 7 ரூபாய் குறைத்துள்ளன.
கடந்த: ல் நுால் விலை கிலோவுக்கு 5 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், 15 நாட்களுக்குள் நேற்று மீண்டும் 7 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. நுாற்பாலை துறையினர் கூறுகையில், ‘‘சர்வதேச சந்தையில் ஒரு பவுண்ட் பருத்தி விலை 94 சென்ட் வரை உயர்ந்திருந்த நிலையில், தற்போது 75 சென்ட் ஆக குறைந்துள்ளது.
உள்நாட்டிலும் புதிய சீசன் தொ டங்கியதால் பஞ்சு விலை குறைந்து வருகிறது. கடந்த சீசனில் 72 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த ஒரு கேண்டி பஞ்சு தற்போது 67,500 ரூபாயாக குறை ந்துள்ளது.
இந்திய பருத்திக் கழகமும் ஒரு கேண் டிக்கு 2,200 ரூபாய் வரை விலையை குறைத்து பஞ்சு விற்பனை செய்கிறது. இதன் காரணமா கவே நுால் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது’’ என்றனர்.