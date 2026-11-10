கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வர சொந்த கப்பல்கள்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:39 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:37 AM
கப்பல் போக்குவரத்து செலவு அதிகரித்துள்ளதால், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சமையல் காஸ் கொண்டு வர சொந்தமாக கப்பல்களை வாங்க, பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் திட்டமிட்டுள்ளது.
.இதுகுறித்து நிறுவனத்தின் நிதி இயக்குனர் அனுஜ் ஜெயின் கூறியதாவது:
மேற்காசியாவில் நிலவும் பதற்றத்தால், கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு, கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளன. தற்போது ஒப்பந்த அடிப்படையில் மூன்று கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களும், ஒன்பது சமையல் காஸ் கப்பல்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒப்பந்த கப்பல்களில் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வர, பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 2 முதல் 2.50 டாலர் செலவாகிறது. உடனடியாக வாடகைக்கு எடுக்கும் கப்பல்களில் இது 8 முதல் 10 டாலராக உயர்ந்துள்ளது. எனவே, சொந்த கப்பல்களை வாங்க நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என அவர் கூறினார்.