தீபாவளி விற்பனையில் களையிழந்த பேக்கேஜிங் துறை: விலைவாசியால் லாபம் குறைந்த சோகம்
தீபாவளி விற்பனையில் களையிழந்த பேக்கேஜிங் துறை: விலைவாசியால் லாபம் குறைந்த சோகம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:46 PM
கோவை: மூலப்பொருள் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தீபாவளி விற்பனையில் பேக்கேஜிங் துறையின் லாபம் குறைந்துள்ளதாக தொழில்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் பேக்கேஜிங் துறையில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட குறு, சிறு நிறுவனங்கள் உள்ளன.
தீபாவளியின்போது வியாபாரம் உச்சத்தில் இருக்கும். கடந்தாண்டு தீபாவளியின் போது கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டுமே 1,000 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகமானது.
இந்த தீபாவளியில் 2,500 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், மூலப்பொருள் விலை உயர்வு, இறக்குமதி உள்ளிட்டவற்றால் கடந்தாண்டை விட இந்தாண்டு லாபம் 50 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக பேக்கேஜிங் துறையினர் கூறியுள்ளனர்.
கோயம்புத்துார் நெக்ஸ் ஜி அமைப்பின் தலைவர் தேவகுமார் கூறுகையில், ‘தீபாவளி காலத்தில் பேக்கிங் பொருட்கள் நிறைய விற்கும்.
கடந்தாண்டு போர் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோம். பிளாஸ்டிக், பேப்பர் மெட்டீரியல் விலை 150 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. அட்டைப்பெட்டி விலை 250 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
மூலப்பொருள் விலையேற்றத்தின்போது, குறு, சிறு பேக்கேஜிங் நிறுவனங்களுக்கு குறைந்தபட்ச மானியம், வட்டியில்லா கடன் மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும். மாநில அரசு பேக்கேஜிங் துறைக்கு பொதுவான ‘ஸ்டோரேஜ் பாயின்ட்’ அமைக்க வேண்டும்’ என்றார்.