விலையை தொடர்ந்து உயர்த்துவதால் லாபம் பார்க்கும் பெயின்ட் நிறுவனங்கள்
விலையை தொடர்ந்து உயர்த்துவதால் லாபம் பார்க்கும் பெயின்ட் நிறுவனங்கள்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:06 PM
மும்பை: கடந்த சில மாதங்களாக, பெயின்ட் நிறுவனங்கள் மேற்கொண்ட விலை உயர்வு நடவடிக்கைகளால், நடப்பு நிதியாண்டின் செப்டம்பர் காலாண்டில், அவற்றின் வருவாய் மற்றும் லாபம், ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேசமயம், விற்பனை வளர்ச்சி 5 – 7 சதவீதம் என்ற அளவில் குறைவாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்காசிய மோதல்களால் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துள்ளது.
பெயின்ட் தயாரிப்பில் ப யன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களின் செலவில் குறைந்தது மூன்றில் ஒரு பங்கு, கச்சா எண்ணெய்யிலிருந்து கிடைக்கும் வேதிப்பொருட்களை சார்ந்துள்ளது.
இதனால், உற்பத்தி செலவு அதி கரித்துள்ள நிலையில், பெயின்ட் நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டுள்ள விலை உயர்வு நடவடிக்கைகள், லாபத்தை ஓரளவு பாதுகாக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெயின்ட் நிறுவனங்கள், நவம்பர் முதல் மேலும் 3 சதவீதம் விலைகளை உயர்த் த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பண்டிகை காலத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும் என்பதால் இந்த விலை உயர்வும் நிறுவனங்களி ன் அதிக லாபத்துக்கு வழி வகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏப்ரல் முதல் பெயின்ட் விலைகள் 10–15 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளன. நவம்பர் முதல் மேலும் 3 சதவீதம் அளவுக்கு விலைகளை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளன.