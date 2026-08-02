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﻿ பயணியர் கார் விற்பனை ஜூலையில் 31 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு

﻿ பயணியர் கார் விற்பனை ஜூலையில் 31 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 02:17 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 02:17 AM

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புதுடில்லி: கடந்த ஜூலை மாதம், பயணியர் கார் விற்பனையில் நடப்பாண்டு சிறந்த மாதமாக உருவெடுத்துள்ளது. அதாவது, கடந்த மாதத்தில் பயணியர் கார் விற்பனை, 31 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜூலையில், 3,42,631 கார்கள் விற்பனையான நிலையில், 4.49 லட்சம் கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

நாட்டின் முன்னணி கார் நிறுவனமான, மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை, முதல் முறையாக ஒரே மாதத்தில் இரண்டு லட்சத்தை கடந்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் விற்பனை வளர்ச்சி 42 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள டாடா நிறுவனத்தின் விற்பனை வளர்ச்சி, 55.3 சதவீதம் உயர்ந்து, 61,356 கார்களை விற்பனை செய்துள்ளது. ஹூண்டாய் நிறுவனம் விற்பனையில், எந்த வளர்ச்சியும் இன்றி நான்காம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.

இதை தொடர்ந்து, ரெனோ, நிஸான் நிறுவனங்களின் விற்பனை வளர்ச்சி, 53 மற்றும் 221 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளன. அண்மையில் அறிமுகமான, டஸ்டர், கிராவைட் மற்றும் டெக்டான் கார்கள் இரு நிறுவனங்களின் விற்பனையையும் உயர்த்தி உள்ளது.

ஸ்கோடா நிறுவனம், ஹோண்டா நிறுவனத்தை பின்னுக்கு தள்ளி, நாட்டின் எட்டாவது பெரிய கார் நிறுவனமாக முன்னேறியுள்ளது. அதிகபட்சமாக டாடா நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி, 267 சதவீதம் உயர்ந்து, 2,404 கார்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

நிறுவனம் ஜூலை 2025 ஜூலை 2026 வளர்ச்சி (%) மாருதி 1,40,570 2,00,123 42.4 டாடா 39,521 61,356 55.3 மஹிந்திரா 47,306 57,302 21.1 ஹூண்டாய் 43,973 44,374 0.9 டொயோட்டா 29,159 31,921 9.5 கியா 22,135 28,200 27.4 எம்.ஜி., 6,678 8,158 22.2 ஸ்கோடா 5,402 6,021 11.5 ஹோண்டா 4,050 4,182 3.3 நிஸான் 981 3,159 221.9 ரெனோ 2,856 4,356 52.5 மொத்தம் 3,42,631 4,49,152 31.1



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