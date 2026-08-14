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﻿ பயணியர் வாகன விற்பனை ஜூலையில் 34% உயர்வு

﻿ பயணியர் வாகன விற்பனை ஜூலையில் 34% உயர்வு

UPDATED : ஆக 14, 2026 06:41 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 06:39 AM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 06:41 AM ADDED : ஆக 14, 2026 06:39 AM

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புதுடில்லி: கடந்த ஜூலை மாதத்தில், கார், டூ - வீலர் உள்ளிட்ட பயணியர் வாகனங்களின் விற்பனை 34.30 சதவீதம் உயர்ந்து, எண்ணிக்கையில் 4,57,810 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக, இந்திய வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஜூலை யி ல் இரு சக்கர வாகன விற்பனை 22.60 சதவீதம் அதிகரித்து 19,23,483 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் 15,69,120 இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனையாகின. மூன்று சக்கர வாகனங்கள் டீலர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அளவு 33.40 சதவீதம் உய ர்ந்து 92,560 ஆக உள்ளது.

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