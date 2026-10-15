பயணியர் வாகன விற்பனை 3-0.70 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
இந்தியாவில், வாகன உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து டீலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட பயணியர் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஜூலை – செப்டம்பர் காலாண்டில் 13,60,687 ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தை விட இது 30.7% அதிகம் என, ‘சியாம்’ எனப்படும் இந்திய வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜூலை – செப்., மொத்த விற்பனை
பயணியர் வாகனங்கள்
2025 10.41
2026 13.61
வளர்ச்சி 30.7%
மொத்த வாகன உற்பத்தி
2025 89.01
2026 105.57
வளர்ச்சி 18.6%
மொத்த உள்நாட்டு விற்பனை
2025 70.96
2026 83.87
வளர்ச்சி 18.2%
மொத்த வாகன ஏற்றுமதி
2025 16.86
2026 20.89 லட்சம்
வளர்ச்சி 23.9%
2026 ஏப்., – செப்., மொத்த விற்பனை
பயணியர் வாகனங்கள்
2025 20.55
2026 26.37
வளர்ச்சி 28.3%
செப்., மாத மொத்த விற்பனை
பயணியர் வாகனங்கள்
2025 3,73
2026 4,56
வளர்ச்சி 21.8%
இரு சக்கரம்
2025 21.70
2026 24.63
வளர்ச்சி 13.5%
மூன்று சக்கரம்
2025 0.85
2026 0.98
வளர்ச்சி 16%
(லட்சத்தில்)
pie chart
பயணியர் வாகன சந்தை
பயன்பாட்டு வாகனங்கள் 68%
பிற வகை கார்கள் 32%
வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான அம்சங்கள்
* ‘ஜி.எஸ்.டி., 2.0’-க்கு பின் விலை குறைந்தது
* கிராமப்புற, நகர்ப்புற தேவை வலுவாக உள்ளது
* பண்டிகை கால விற்பனை அதிகரிப்பு
* உட்கட்டமைப்பு முதலீடுகள்
* சரக்கு போக்குவரத்து வளர்ச்சி
* பழைய வாகனங்களை மாற்றும் தேவை
ஆதாரம்: சியாம்