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பயணியர் வாகன விற்பனை 3-0.70 சதவீதம் உயர்வு

பயணியர் வாகன விற்பனை 3-0.70 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM

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இந்தியாவில், வாகன உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து டீலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட பயணியர் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஜூலை – செப்டம்பர் காலாண்டில் 13,60,687 ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தை விட இது 30.7% அதிகம் என, ‘சியாம்’ எனப்படும் இந்திய வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜூலை – செப்., மொத்த விற்பனை

பயணியர் வாகனங்கள்

2025 10.41

2026 13.61

வளர்ச்சி 30.7%

மொத்த வாகன உற்பத்தி

2025 89.01

2026 105.57

வளர்ச்சி 18.6%

மொத்த உள்நாட்டு விற்பனை

2025 70.96

2026 83.87

வளர்ச்சி 18.2%

மொத்த வாகன ஏற்றுமதி

2025 16.86

2026 20.89 லட்சம்

வளர்ச்சி 23.9%

2026 ஏப்., – செப்., மொத்த விற்பனை

பயணியர் வாகனங்கள்

2025 20.55

2026 26.37

வளர்ச்சி 28.3%

செப்., மாத மொத்த விற்பனை

பயணியர் வாகனங்கள்

2025 3,73

2026 4,56

வளர்ச்சி 21.8%

இரு சக்கரம்

2025 21.70

2026 24.63

வளர்ச்சி 13.5%

மூன்று சக்கரம்

2025 0.85

2026 0.98

வளர்ச்சி 16%

(லட்சத்தில்)

pie chart

பயணியர் வாகன சந்தை

பயன்பாட்டு வாகனங்கள் 68%

பிற வகை கார்கள் 32%

வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான அம்சங்கள்

* ‘ஜி.எஸ்.டி., 2.0’-க்கு பின் விலை குறைந்தது

* கிராமப்புற, நகர்ப்புற தேவை வலுவாக உள்ளது

* பண்டிகை கால விற்பனை அதிகரிப்பு

* உட்கட்டமைப்பு முதலீடுகள்

* சரக்கு போக்குவரத்து வளர்ச்சி

* பழைய வாகனங்களை மாற்றும் தேவை

ஆதாரம்: சியாம்

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