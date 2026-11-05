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பி.சி.பி., தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்

பி.சி.பி., தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்

UPDATED : நவ 06, 2026 12:03 AM

ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 12:03 AM ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM

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இந்தியாவில் மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிக்க பயன்படும் பி.சி.பி., எனப்படும் அச்சிடப்பட்ட மின்சுற்று பலகைகளுக்கு வரும் மாதங்களில் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மின்னணு உதிரிபாக உற்பத்தித் துறை நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

இந்த தட்டுப்பாடு, வரும் 2027ம் ஆண்டு மத்தி வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மொபைல் போன்கள், வீட்டு மின்னணு சாதனங்கள், தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் மற்றும் வாகன மின்னணு உதிரிபாகங்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படலாம்.ஏ.ஐ., தரவு மையங்களுக்கான முதலீடுகள் குறைந்தால், தட்டுப்பாடு விரைவில் சீராகலாம். முதலீடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்தால், பாதிப்பு மேலும் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

தட்டுப்பாட்டுக்கு காரணங்கள்


ஏ.ஐ., தரவு மையங்கள்: உயர்தர மின்சுற்று பலகைகளுக்கான தேவை அதிகரிப்பு.
தொலைத்தொடர்பு துறை: அடுத்த தலைமுறை தொலைத்தொடர்பு கட்டமைப்புகளுக்கு அதிகளவில் பலகைகள் தேவைப்படுவது.
மேற்கு ஆசிய போர்: மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களின் வினியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள்.



பி.சி.பி.,
மின்னணு சாதனங்களுக்குள் இருக்கும் மின்சுற்று பலகைதான் பி.சி.பி.,இதில் சிப், மின்தடை உள்ளிட்ட பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மொபைல் போன், தொலைக்காட்சி, கணினி உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மின்னணு சாதனங்களில் இந்த பலகை பயன்படுத்தப்படுகிறது.



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