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இந்தியாவில் மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிக்க பயன்படும் பி.சி.பி., எனப்படும் அச்சிடப்பட்ட மின்சுற்று பலகைகளுக்கு வரும் மாதங்களில் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மின்னணு உதிரிபாக உற்பத்தித் துறை நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
இந்த தட்டுப்பாடு, வரும் 2027ம் ஆண்டு மத்தி வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மொபைல் போன்கள், வீட்டு மின்னணு சாதனங்கள், தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் மற்றும் வாகன மின்னணு உதிரிபாகங்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படலாம்.ஏ.ஐ., தரவு மையங்களுக்கான முதலீடுகள் குறைந்தால், தட்டுப்பாடு விரைவில் சீராகலாம். முதலீடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்தால், பாதிப்பு மேலும் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பி.சி.பி., தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்
பி.சி.பி., தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்
UPDATED : நவ 06, 2026 12:03 AM
ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM
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இந்தியாவில் மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிக்க பயன்படும் பி.சி.பி., எனப்படும் அச்சிடப்பட்ட மின்சுற்று பலகைகளுக்கு வரும் மாதங்களில் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மின்னணு உதிரிபாக உற்பத்தித் துறை நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
இந்த தட்டுப்பாடு, வரும் 2027ம் ஆண்டு மத்தி வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மொபைல் போன்கள், வீட்டு மின்னணு சாதனங்கள், தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் மற்றும் வாகன மின்னணு உதிரிபாகங்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படலாம்.ஏ.ஐ., தரவு மையங்களுக்கான முதலீடுகள் குறைந்தால், தட்டுப்பாடு விரைவில் சீராகலாம். முதலீடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்தால், பாதிப்பு மேலும் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.