உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
புதுடில்லி: உலக அளவில் வயதானோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் வேலைவாய்ப்பு, ஓய்வூதியம் மற்றும் மருத்துவ சேவைகளுக்கான கட்டமைப்புகளை மறுசீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக, உலக பொருளாதார மன்றத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
உலக அளவில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 2050ம் ஆண்டுக்குள் 210 கோடியை தாண்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி பாதுகாப்பின்மை, தனிமை, மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகளை பெறுவதில் உள்ள பிரச்னைகள், வயதானோர் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்களாக உள்ளன.
அதேநேரத்தில், வரும் 2050ம் ஆண்டுக்குள், உலகளாவிய நுகர்வு செலவில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் பங்கு 60 சதவீதமாக உயரும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
‘வயதானோர் அதிகரிப்பதால் ஓய்வூதியத்துக்கு சவால்’: உலக பொருளாதார மன்றம் அறிக்கை
‘வயதானோர் அதிகரிப்பதால் ஓய்வூதியத்துக்கு சவால்’: உலக பொருளாதார மன்றம் அறிக்கை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:04 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுடில்லி: உலக அளவில் வயதானோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் வேலைவாய்ப்பு, ஓய்வூதியம் மற்றும் மருத்துவ சேவைகளுக்கான கட்டமைப்புகளை மறுசீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக, உலக பொருளாதார மன்றத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
உலக அளவில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 2050ம் ஆண்டுக்குள் 210 கோடியை தாண்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி பாதுகாப்பின்மை, தனிமை, மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகளை பெறுவதில் உள்ள பிரச்னைகள், வயதானோர் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்களாக உள்ளன.
அதேநேரத்தில், வரும் 2050ம் ஆண்டுக்குள், உலகளாவிய நுகர்வு செலவில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் பங்கு 60 சதவீதமாக உயரும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.