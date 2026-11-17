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ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
கொச்சி: வரத்து குறைவால், மிளகு விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கேரள மாநிலம், கொச்சியில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் சுத்தம் செய்த மிளகு விலை கிலோ 773 ரூபாயாகவும், சுத்தம் செய்யப்படாத மிளகு 753 ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது என வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து மிளகு மற்றும் நறுமண பொருள் வர்த்தக சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளதாவது:
வரத்து மற்றும் இருப்பு குறைவா க உள்ளதால், மிளகு விலை ஏறுமுகமாக உள்ளது. அதே நேரம், குளிர்கால தேவையை கருத்தில் கொண்டு மசாலா பொருட்கள் தயாரிப்புக்கான தே வை அதிகரித்துள்ளது.
உள்நாட்டில் அதிக தேவை இருப்பதால், கடந்த ஒரு வாரத்தில், கிலோ 13 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. வரும் நாட்களில் தமிழகம், கேரளம், கர்நாடகாவில் மிளகு விலை கிலோ 800 ரூபாயை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.
மிளகு விலை நிலவரம்
நாடுகள் : விலை (ரூ/கிலோ)
இந்தியா : : 773
இலங்கை : 690
வியட்நாம் : 580
பிரேசில் : 554