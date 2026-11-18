வீணாகும் ஆரஞ்சுகளில் வாசனை எண்ணெய் காப்புரிமை பெற்றது நாக்பூர் வி.என்.ஐ.டி.,: குளிர்பானம் முதல் கோழி தீவினம் வரை பயன்படுத்தலாம்.
வீணாகும் ஆரஞ்சுகளில் வாசனை எண்ணெய் காப்புரிமை பெற்றது நாக்பூர் வி.என்.ஐ.டி.,: குளிர்பானம் முதல் கோழி தீவினம் வரை பயன்படுத்தலாம்.
UPDATED : நவ 18, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
விற்பனைக்கு செல்லாமல் வீணாகும் ஆரஞ்சு பழங்களிலிருந்து, உயர்தர வாசனை எண்ணெய் தயாரிக்கும் இயந்திரத்தையும், அதற்கான தொழில்நுட்பத்தையும், நாக்பூரில் உள்ள ‘விஸ்வேஸ்வரய்யா தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம்’ உருவாக்கியுள்ளது.
முதிர்ச்சியடைவதற்கு முன் மரத்திலிருந்து உதிரும் பழங்கள், அளவில் சிறிய பழங்கள் உள்ளிட்டவை, பெரும்பாலும் விற்பனைக்கு எடுத்து செல்லப்படுவதில்லை. இத்தகைய பழங்களின் தோலில் உள்ள இயற்கை எண்ணெயை பிரித்தெடுத்து, தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருளாக மாற்றும் வகையில், இத்தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரத்யேக இயந்திரம்
வீணாகும் ஆரஞ்சு பழங்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் இருப்பதாலும், அவற்றின் தோல் உறுதியாக இல்லாததாலும், வழக்கமான இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி எண்ணெய் பிரித்தெடுப்பதில் சிரமம் உள்ளது. இதற்காக, உள்நாட்டிலேயே பிரத்யேக இயந்திரம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கோழி தீவனத்திலும் பயன்பாடு
இவ்வெண்ணெயில், 'லிமோனீன்' எனப்படும் இயற்கை வேதிப்பொருள் 91.88 சதவீதம் இருப்பது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது.மேலும், ஒரு டன் கோழித் தீவனத்தில் 100 கிராம் ஆரஞ்சு எண்ணெயை சேர்த்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், கோழிகளின் எடை அதிகரிப்பு, குடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு திறனில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது.
பயன்படும் துறைகள்
*உணவு மற்றும் குளிர்பானங்களில் இயற்கை வாசனை சேர்க்கலாம்.
* வாசனை திரவியங்கள் மற்றும் அழகு சாதனங்கள் தயாரிக்கலாம்.
* மருந்து பொருட்கள் தயாரிப்பில் மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தலாம்.