எகிப்து நிறுவனத்துடன் முதலீட்டு ஆலோசனை: அமெரிக்க வரி குறித்து பீயூஷ் கோயல் விளக்கம்
எகிப்து நிறுவனத்துடன் முதலீட்டு ஆலோசனை: அமெரிக்க வரி குறித்து பீயூஷ் கோயல் விளக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:35 PM
கெய்ரோ: இந்தியாவில் உள்ள முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து, எகிப்தின் 'எல் செவெடி எலக்ட்ரிக்' நிறுவன தலைவர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி அகமது எல் செவெடியுடன், மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நடத்தினார்.
132 பேர் அடங்கிய தொழில் குழுவினருடன், இரண்டு நாள் பயணமாக எகிப்து சென்றுள்ள அவர், இந்நிறுவன தலைவரை சந்தித்தார்.
இதுகுறித்து பியூஷ் கோயல், சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
மின் சாதனங்கள், ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள், தரவு மையங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் தொழில் ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. நாட்டின் பரந்த சந்தையில், சர்வதேச நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்யவும், புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கவும், தங்களது தொழிலை விரிவுபடுத்தவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
எல் செவெடி எலக்ட்ரிக் நிறுவனம், உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் மின் கேபிள்கள் தயாரிப்பு, மின்சார திட்டங்கள், பொறியியல், கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டை அதிகரிப்பது குறித்து, எகிப்து நாட்டு தலைவர்கள் மற்றும் தொழில் துறையினருடனும் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.