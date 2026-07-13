﻿ ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பீயூஷ் கோயல் 5 நாள் பயணம்

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புதுடில்லி: ஸ்பெயின், பின்லாந்து, பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளுடனான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகளை வலுப்படுத்த ஐந் து நாள் பயணமாக வர்த்தக அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் செல்ல உள்ளதாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று ஸ்பெயினில் நடைபெறும் இந்தியா-ஸ்பெயின் தொழில் வட்டமேசை கூட்டத்தில் பியூஷ் கோயல் பங்கேற்கிறார். இதில் இரு நாடுகளின் தொழில் துறை தலைவர்கள் முதலீட்டு மற்றும் தொழில் ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளனர்.
ஜூலை 14 மற்றும் 15ம் தேதிகளில் பெல்ஜியத்தில், தாலஸ் குழுமம், சிலாக்ஸ் குழும தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். பின்லாந்திலும் தொழில் வட்டமேசை கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.
இந்தியாவின் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும் இந்த கூட்டங்களில் பங்கேற்க உள்ளனர்.
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:09 AM
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புதுடில்லி: ஸ்பெயின், பின்லாந்து, பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளுடனான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகளை வலுப்படுத்த ஐந் து நாள் பயணமாக வர்த்தக அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் செல்ல உள்ளதாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று ஸ்பெயினில் நடைபெறும் இந்தியா-ஸ்பெயின் தொழில் வட்டமேசை கூட்டத்தில் பியூஷ் கோயல் பங்கேற்கிறார். இதில் இரு நாடுகளின் தொழில் துறை தலைவர்கள் முதலீட்டு மற்றும் தொழில் ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளனர்.
ஜூலை 14 மற்றும் 15ம் தேதிகளில் பெல்ஜியத்தில், தாலஸ் குழுமம், சிலாக்ஸ் குழும தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். பின்லாந்திலும் தொழில் வட்டமேசை கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.
இந்தியாவின் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும் இந்த கூட்டங்களில் பங்கேற்க உள்ளனர்.