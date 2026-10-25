ஒடிஷாவில் ரிசர்வ் வங்கி தரவு மையம் திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி: சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனமும் தொடக்கம்
ஒடிஷாவில் ரிசர்வ் வங்கி தரவு மையம் திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி: சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனமும் தொடக்கம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:54 PM
புவனேஸ்வர்: ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வர் அருகே ஜட்னியில், ரிசர்வ் வங்கியின் தரவு மையம் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று திறந்து வைத்தார்.
‘இன்போ வேலி- – 2’ பகுதியில், 170 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மையத்தை திறந்து வைத்து அவர் பேசியதாவது:
ஆர்.பி.ஐ.,யின் இந்த தரவு மையம், ஒடிஷா மக்களுக்கும், நாட்டுக்கும் பெரிதும் பயனளிக்கும். இத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள்.
நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சமச்சீரான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதே அரசின் வளர்ச்சி கொள்கை. கிராமங்கள் மற்றும் சிறிய நகரங்களில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது, தொலைதுார பகுதிகளுக்கும் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது ஆகியவை வளர்ச்சியின் முக்கிய நோக்கங்கள் என்றார்.
நாட்டின் வளர்ச்சி பயணத்தில் எந்த குடிமகனும் பின்தங்கிவிடக் கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
இந்தியாவின் வங்கித் துறை உலகின் திறமையான வங்கித் துறைகளில் ஒன்றாக வளர்ந்துள்ளது. தற்போது மக்கள் எந்த நேரத்திலும் வங்கிச் சேவைகளை பெறும் வசதி ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு பேசினார்.
ரூ.170 கோடி மையம்
கிட்டத்தட்ட 170 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த தரவு மையம், முக்கிய நிதி தரவுகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதுடன், இந்தியாவின் டிஜிட்டல் நிதி கட்டமைப்பின் நம்பகத்தன்மையையும், மீள்திறனையும் மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனம், இணைய பாதுகாப்பு, நிறுவன கணினி தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் சிறப்பு பயிற்சிகளை வழங்குவதுடன், ஆராய்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கும்.