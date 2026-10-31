ரயில்களில் எல்.பி.ஜி., டீசலுக்கு மாற்றாக பி.என்.ஜி., எரிவாயு: வடக்கு ரயில்வே: வடக்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
ரயில்களில் எல்.பி.ஜி., டீசலுக்கு மாற்றாக பி.என்.ஜி., எரிவாயு: வடக்கு ரயில்வே: வடக்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:06 PM
புதுடில்லி: வடக்கு ரயில்வேயின் சமையல் கூடங்கள், ஓய்வு அறைகளில் எல்.பி.ஜி., மற்றும் டீசலுக்கு மாற்றாக பி.என்.ஜி., எனப்படும் குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயுவை பயன்படுத்த, ‘இந்திரப்ரஸ்தா கேஸ்’ நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து வடக்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘மத்திய அரசின் தேசிய பி.என்.ஜி., இயக்கம் 3.0 திட்டத்தின் கீழ், வர்த்தக மற்றும் நிறுவன பயன்பாட்டில் இயற்கை எரிவாயுவை அதிகரிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, புதுடில்லி, ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன், கவுதம புத்த நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 22 இடங்களில் உள்ள அதிகாரிகள் தங்கும் இல்லங்கள், ஓய்வு அறைகள், சமையல் கூடங்கள் மற்றும் சலவை மையங்களில் கொதிகலன்களை இயக்கவும் பி.என்.ஜி., எரிவாயு பயன்படுத்தப்படும்.
‘தற்போது தினமும் உபயோகப்படுத்தப்படும் 500 கிலோ எல்.பி.ஜி., மற்றும் 2,500 லிட்டர் டீசலுக்கு பதிலாக, 3,000 கன மீட்டர் எரிவாயு தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கட்டமைப்பு மற்றும் இணைப்பு வசதிகள் விரிவுபடுத்தப்படும்போது, இதன் தேவை 8,000 – 10,000 கன மீட்டராக அதிகரிக்கும்.
‘இந்த மாற்றம் ரயில்வேயின் எரிசக்தி செலவை குறைப்பதுடன், எல்.பி.ஜி., இறக்குமதி சார்பை குறைக்கவும் உதவும்.
எதிர்காலத்தில் ரயில்வே மருத்துவமனைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கும் குழாய் எரிவாயு இணைப்பு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.