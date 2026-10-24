உதிரி பாகங்கள் இறக்குமதிக்கு அனுமதி ‘பவர் டில்லர்’ தயாரிப்பாளர்கள் கோரிக்கை
உதிரி பாகங்கள் இறக்குமதிக்கு அனுமதி ‘பவர் டில்லர்’ தயாரிப்பாளர்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 11:02 PM
சென்னை: உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு உள்ள தடையால், ப வர் டில்லர் தயாரிக்கும் சிறு, குறு நிறுவன ங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், அதனால் 10 சதவீத உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் பவர் டில்லர் தயாரிப்பாளர்கள் கோ ரிக் கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து வேளாண் இயந்திர தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் செயலர் ராஜ்குமார் கூறியதாவது:
உழவு, களை, லோடு என்று பலவிதமான விவசாய வேலைகள் செய்வதற்கு பவர் டில்லர் பயன்படுகிறது.
குறிப்பாக, சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு உதவியாக இருந்து வருகிறது. பவர் டில்லர் தயாரிக்க 70 சதவீதம் உள்நாட்டு பொருட்களையே பயன்படுத்தி வந்தோம். 30 சதவீதம் சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்து வந்தோம்.
இந்நிலையில் பவர் டில்லர் தயாரிப்பதற்கான உதிரி பாகங்களை நுாறு சதவீதம் உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது. உள்நாட்டில் தயாரிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான ஆராய்ச்சி, காலம் தாமதமாகும். கோடிக்கணக்கில் செலவாகும்.
உள்நாட்டு உதிரி பாகங்களைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் நாங்களும் உறுதியாக உள்ளோம்.
ஆனால், அதற்கான காலமும், முதலீடும் தேவைப்படுகிறது.
பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இது உடனடியாக சாத்தியப்படலாம். ஆனால், சிறு நிறுவனங்களுக்கு அது எளிதானதல்ல. எனவே, உற்பத்தி செலவுகள் அதிரித்துள்ள இந்நேரத்தில் 10 சதவீத உதிரிபாக இறக்குமதிக்கு அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.