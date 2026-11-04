சென்னை துறைமுக போக்குவரத்தில் தனியார் கன்டெய்னர் யார்டுகளின் ஆதிக்கம் தொழில்துறையினர் கவலை
சென்னை துறைமுக போக்குவரத்தில் தனியார் கன்டெய்னர் யார்டுகளின் ஆதிக்கம் தொழில்துறையினர் கவலை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:55 PM
சென்னை: சென்னை சுங்கத்துறை அல்லது மாநில அரசின் உரிய அனுமதியின்றி, நடத்தப்படும் 42 கன்டெய்னர் பராமரிப்பு யார்டுகளால், சென்னையின் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வர்த்தகத்திற்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தொழில்துறையினர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கன்டெய்னருக்கு அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுவதால் தொழில் பாதிக்கப்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை சுங்க முகவர்கள் சங்க தலைவர் நடராஜா கூறியதாவது:
முதலில் கன்டெய்னர்களை கழுவுதல், சரக்குகளை இறக்கிய பிறகு சுத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகளுக்காகவே இந்த யார்டுகள் உருவாக்கப்பட்டன. பின்னர், பெட்டக முனையங்களில் காலி கன்டெய்னர்களை சேமிக்க இடப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால், தனியார் யார்டுகளில் அவற்றை சேமித்து வாடகை பெறும் நடைமுறை உருவானது. தற்போது சரக்கு பெட்டக முனையங்களே காலி கன்டெய்னர்களை இந்த யார்டுகளில் நிரந்தரமாக சேமித்து, தேவைக்கேற்ப ஏற்றுமதி, இறக்குமதியாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன. இதனால் இந்த தனியார் யார்டுகள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
இந்த யார்டுகள் உரிய சட்ட விதிகளுக்கு உட்படாமல் செயல்படுவது தேசிய பாதுகாப்பு, மற்றும் நாட்டின் சுங்கவரி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்துறையின் நம்பகத்தன்மையை பாதிக்கிறது.
எனவே, இவைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும், அல்லது மொத்த மாக மூட வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.