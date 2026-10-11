அணுமின் துறையில் தனியார் முதலீடு

UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 10:34 PM
ராஞ்சி: ‘‘நாட்டின் அணுமின் துறையில், வரும் 2047க்குள், தனியார் நிறுவனங்களின் முதலீடு 7.50 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும்,’’ என, அணுசக்தி ஆணைய தலைவர் அஜித் குமார் மொஹந்தி தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் தெரிவித்ததாவது:
நாட்டின் அணுமின் உற்பத்தி திறனை, வரும் 2047க்குள் ஒரு லட்சம் மெகாவாட்டாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதில், தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு 30,000 மெகாவாட்டாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக, 7.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் தனியார் முதலீடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது, இந்திய அணுமின் கழகம் 9,000 மெகாவாட் திறனில் 24 அணு உலைகளை இயக்கி வருகிறது. மேலும், 13,000 மெகாவாட் திறனில் 17 அணு உலை திட்டங்கள், பல்வேறு கட்டங்களில் உள்ளன.
கடந்த 2025 டிசம்பரில் இயற்றப்பட்ட சாந்தி சட்டம், அணுமின் துறையில் தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்க வழிவகுத்துள்ளது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சில தனியார் நிறுவனங்கள் அணு உலைகளை இயக்கக்கூடும்.
புதிய அணுமின் திட்டங்களை செயல்படுத்த ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகள் தேவைப்படும். ஒரு மெகாவாட் மின்திறனை ஏற்படுத்த, கிட்டத்தட்ட 25 கோடி ரூபாய் செலவாகும். ஸ்டீல், சிமென்ட் தொழிற்சாலைகளின் மின் தேவைக்கு சிறிய அணு உலைகளை பயன்படுத்துவது குறித்தும் ஆராயப்படுகிறது.
தமிழகத்தின் கல்பாக்கத்தில் உள்ள, உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட புதிய அணு உலை, கடந்த ஏப்ரலில் முக்கிய செயல்பாட்டு கட்டத்தை எட்டியது. இது, அணு உலையின் செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கான முக்கிய முன்னேற்றமாகும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.