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நீர்மூழ்கி பம்ப்செட்
IS 8034:2018
நீர்மூழ்கி பம்ப்செட்களின் உற்பத்தி, செயல்திறன் மற்றும் மின் பாதுகாப்புக்கான தர விதிமுறைகளை இந்திய தர நிர்ணய நிறுவனம் வகுத்துள்ளது.
முக்கிய தரச் சோதனைகள்
தண்ணீர் வெளியேற்றும் அளவு.
தண்ணீரை மேலேற்றும் உயரம்.
மின்கசிவு மற்றும் மின்னழுத்தத்தை தாங்கும் திறன்.
மோட்டாரின் வெப்ப உயர்வு.
உதிரிபாகங்களின் தரம்.
உற்பத்தியாளர்கள் கவனத்திற்கு
குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் சொந்தமாக பரிசோதனைக் கூடம் அமைக்க வேண்டிய கட்டாயமில்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களை பயன்படுத்தலாம்.
கோவையில் உள்ள மத்திய அரசின் சிறு தொழில் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில், 15 கிலோவாட் வரையிலான பம்ப்செட்களை சோதிக்க வசதி உள்ளது.
கட்டணம்: 12,000 முதல் 17,700 ரூபாய் வரை.
விபரங்களுக்கு: lims.bis.gov.in
தயாரிப்பின் தரம் (Tag) பம்ப்செட் தரச்சோதனைக்கு கோவையில் வசதி
தயாரிப்பின் தரம் (Tag) பம்ப்செட் தரச்சோதனைக்கு கோவையில் வசதி
UPDATED : நவ 18, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:56 PM
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நீர்மூழ்கி பம்ப்செட்
IS 8034:2018
நீர்மூழ்கி பம்ப்செட்களின் உற்பத்தி, செயல்திறன் மற்றும் மின் பாதுகாப்புக்கான தர விதிமுறைகளை இந்திய தர நிர்ணய நிறுவனம் வகுத்துள்ளது.
முக்கிய தரச் சோதனைகள்
தண்ணீர் வெளியேற்றும் அளவு.
தண்ணீரை மேலேற்றும் உயரம்.
மின்கசிவு மற்றும் மின்னழுத்தத்தை தாங்கும் திறன்.
மோட்டாரின் வெப்ப உயர்வு.
உதிரிபாகங்களின் தரம்.
உற்பத்தியாளர்கள் கவனத்திற்கு
குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் சொந்தமாக பரிசோதனைக் கூடம் அமைக்க வேண்டிய கட்டாயமில்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களை பயன்படுத்தலாம்.
கோவையில் உள்ள மத்திய அரசின் சிறு தொழில் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில், 15 கிலோவாட் வரையிலான பம்ப்செட்களை சோதிக்க வசதி உள்ளது.
கட்டணம்: 12,000 முதல் 17,700 ரூபாய் வரை.
விபரங்களுக்கு: lims.bis.gov.in