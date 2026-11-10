‘ககன்யானு’க்கான கவசம் கோவையில் தயாரிப்பு: இஸ்ரோவிடம் வழங்கியது எல் அண்டு டி.,
‘ககன்யானு’க்கான கவசம் கோவையில் தயாரிப்பு: இஸ்ரோவிடம் வழங்கியது எல் அண்டு டி.,
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
கோவை: இஸ்ரோவின் ‘ககன்யான்’ விண்கலத்துக்கான பாதுகாப்பு கவசத்தை, எல் அண்டு டி., நிறுவனம் கோவையில் தயாரித்துள்ளது.
இந்தியா சார்பாக, விண்வெளிக்கு முதல்முறையாக மனிதர்களை அனுப்பும் இஸ்ரேவின் ககன்யான் திட்டத்திற்கான பல்வேறு பாகங்களை எல் அண்டு டி., நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, அவசர நிலை ஏற்பட்டால், விண்வெளி வீரர்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேற, ‘க்ரூ எஸ்கேப் சிஸ்டம்’ என்ற பாகத்தை எல் அண்டு டி., கோவை கிளை தயாரித்து, கடந்த வாரம் இஸ்ரோவிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.
இது குறித்து இந்நிறுவன அதிகாரிகள் கூறுகையில், “ககன்யான் 1, ககன்யான் 2 திட்டங்களுக்கு ‘பிட்ச் மோட்டார் கம்பார்ட்மென்ட், க்ரூ மாட்யூல், லாஞ்ச் எஸ்கேப் சிஸ்டம் கட்டமைப்பு, த்ரஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்’ உள்ளிட்ட பல பாகங்களை தயாரித்துள்ளோம். கோவையில் இதுவரை நான்கு ‘க்ரூ எஸ்கேப்’ பாகங்களை உற்பத்தி செய்துள்ளோம்,” என்றனர்.