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இஸ்ரோவின் ககன்யான் விண்வெளி திட்டத்துக்கு தேவையான முக்கிய பாதுகாப்பு சாதனத்தை, கோவையில் உள்ள எல் அண்டு டி நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 'க்ரூ எஸ்கேப் ஓகிவ் ஷ்ரவுட்' என்ற சாதனத்தின் நான்காவது தொகுப்பு, இஸ்ரோவின் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கோவை ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த சாதனம், பல்வேறு தர பரிசோதனைகளுக்கு பின், திட்டமிட்ட காலத்துக்கு முன்பே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ககன்யான் திட்டத்துக்கு கோவையில் தயாரான பாதுகாப்பு சாதனம்
ககன்யான் திட்டத்துக்கு கோவையில் தயாரான பாதுகாப்பு சாதனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:34 PM
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இஸ்ரோவின் ககன்யான் விண்வெளி திட்டத்துக்கு தேவையான முக்கிய பாதுகாப்பு சாதனத்தை, கோவையில் உள்ள எல் அண்டு டி நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 'க்ரூ எஸ்கேப் ஓகிவ் ஷ்ரவுட்' என்ற சாதனத்தின் நான்காவது தொகுப்பு, இஸ்ரோவின் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கோவை ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த சாதனம், பல்வேறு தர பரிசோதனைகளுக்கு பின், திட்டமிட்ட காலத்துக்கு முன்பே வழங்கப்பட்டுள்ளது.