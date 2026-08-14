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﻿ திருப்பூரில் பிரின்டிங் தொழிலுக்கு ரூ.32 கோடியில் பொது வசதி மையம்

﻿ திருப்பூரில் பிரின்டிங் தொழிலுக்கு ரூ.32 கோடியில் பொது வசதி மையம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:36 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:36 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூரில் 31.75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, ஆப்செட் பிரின்டிங் பொது பயன்பாட்டு மையம், விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது.

திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் கிட்டத்தட்ட 1,100 ஆப்செட் பிரின்டிங் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இவை, பின்னலாடை துறைக்கு தேவையான டேக், லேபிள், அட்டைப்பெட்டி உள்ளிட்ட பேக்கேஜிங் பொருட்கள் மற்றும் பல்வேறு அச்சுப்பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.

ஆப்செட் பிரின்டிங் துறையை நவீனப்படுத்தும் நோக்கில், திருப்பூர் மாஸ்டர் பிரின்டர்ஸ் அசோ சியேஷன் முன்முயற்சியில், மத்திய-மாநில அரசுகளின் மானியத்துடன் 31.75 கோடி ரூபாயில் 'பிரின்ட் அண்டு பேக் பெடரேஷன்' என்ற பெயரில் பொது பயன்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருமாநல்லுார் அருகே 15,000 சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டட பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்து உள்ளன.

திருப்பூர் மாஸ்டர் பிரின்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கனகராஜ் இதுகுறித்து கூறுகையில், “திருப்பூரின் ஆப்செட் பிரின்டிங் துறையில் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் பழைய இயந்திரங்களையே பயன்படுத்தி வருகின்றன. உலகளாவிய போட்டியை எதிர்கொள்ள தொழில்நுட்ப நவீனமயமாக்கல் அவசியம்.

“இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பொது பயன்பாட்டு மையத்தில், ஜெர்மனி மற்றும் ஜப்பானில் இருந்து அதிநவீன ஆட்டோமேட்டிக் மல்டி-கலர் ஆப்செட் பிரின்டிங், லேமினேஷன், கோட்டிங், பஞ்சிங் உள்ளிட்ட ஆறு இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட உள்ளன” என்றார்.

பொது வசதி மையத்தில் உறுப்பினராக சேர விரும்புவோர் 99947 99888 என்ற எண்ணில் திருப்பூர் மாஸ்டர் பிரின்டர்ஸ் அசோசியேஷனை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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