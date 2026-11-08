வங்கி காசோலை புத்தகங்கள் பயன்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை ஆர்.பி.ஐ., விளக்கம்
வங்கி காசோலை புத்தகங்கள் பயன்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை ஆர்.பி.ஐ., விளக்கம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 04:54 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 08, 2026 04:54 PM
மும்பை: வரும் ஜனவரி முதல் புதிய காசோலை புத்தகங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல் தவறானது என ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளதாவது:
தற்போது ப யன்பாட்டில் உள்ள சி.டி.எஸ்., காசோ லை புத்தகங்கள், வரும் டிச.,31க்கு பின் செல்லாது என்றும், ஜன.,1, 2027 முதல் கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் புதி ய காசோலை புத்தகங்கள் அறிமுகமாகும் என்றும் சமூக வலைதள ங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது. இந்த தகவல் உண்மைக்கு புறம்பானது. காசோலை புத்தகங்களில் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. வாடிக்கையாளர்கள் தற்போது வைத்துள்ள காசோலை புத்தகங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.
புதிய புத்தகங்களை பெற வேண்டிய கட்டாயமில்லை. வங்கி விதிகள் தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு ஆர்.பி.ஐ., தெரிவித்துள்ளது.