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ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில், 2026 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையிலான ஒன்பது மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலீடுகள், முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 39 சதவீதம் அதிகரித்து 590 கோடி டாலராக உள்ளதாக, கோலியர்ஸ் நிறுவனத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
இந்திய ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருகிறது. ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலத்தில், உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் மொத்த முதலீட்டில் 59 சதவீத பங்களிப்புடன், 350 கோடி டாலர் முதலீடு செய்துள்ளனர். இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தை விட 59 சதவீதம் அதிகம்.
இதே காலத்தில், வெளிநாட்டு முதலீடுகள் 17 சதவீதம் அதிகரித்து 240 கோடி டாலராக உள்ளன. கனடா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்த முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் முதலீடு செய்துள்ளனர்.
இந்த ஒன்பது மாத காலத்தில், அதிகபட்சமாக அலுவலக சொத்துகள் பிரிவில் 220 கோடி டாலர் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை விட 46 சதவீதம் அதிகம். மொத்த ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டில் அலுவலக சொத்துகளின் பங்கு 37 சதவீதமாக உள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.