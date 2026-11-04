‘ரிமோட்’டில் இயங்கும் வேளாண் இயந்திரங்கள்: தயாரிப்பு உரிமம் பெற நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
‘ரிமோட்’டில் இயங்கும் வேளாண் இயந்திரங்கள்: தயாரிப்பு உரிமம் பெற நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:08 PM
சென்னை: ரிமோட் கன்ட்ரோலில் இயங்கும் நெல் நடவு இயந்திரம் மற்றும் நடமாடும் பன்முக வேளாண் இயந்திரத்தை தயாரித்து விற்பனை செய்வதற்கான உரிமம் பெற மத்திய வேளாண் பொறியியல் நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
கோவையில் உள்ள ஐ.சி.ஏ.ஆர்.,ன் கீழ் இயங்கும் இந்நிறுவனத்தின் த லைவர் செந்தில்குமார் கூறுகையில், “வழக்கமாக சேற்று உழவில் நெல் நடவு இயந்திரத்தை ஆட்களே இயக்க வேண்டியுள்ளது.
“அதற்கு மாற்றாக 200 மீட்டர் தொலை விலிருந்து ரிமோட் வாயிலாகவே நெல் நாற்று நடவு இயந்திரத்தை இயக்கலாம்.
“இயந்திரத்தை ‘ஆன்’ செய்வது, ‘ஆப்’ செய்வது, ஸ்டீயரிங்கை திருப்புவது, வேகத்தை கூட்டுவது, குறைப்பது, நெல் நாற்று தட்டுகளை மேலே உயர்த்துவது, கீழே இறக்குவது ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். “அதேபோல், நடமாடும் பன்முக வேளாண் இயந்திரம் வாயிலாக டிராக்டர் போன்றே நிலத்தை உழவு செய்தல், களையடுத்தல், நிலத்தை சமன்படுத்துதல், மருந்து தெளித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை ரிமோட் வாயிலாகவே செய்யலாம்.
“பணிகளுக்கு ஏற்ப இணைப்பு கருவிகளை இதில் மாற்றி கொள்ளலாம். இந்த இரு இயந்திரங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்ய ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்கள், எங்களை அணுகலாம்,” என்றார்.