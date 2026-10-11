பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கை 6 மாதங்கள் நீட்டிக்க கோரிக்கை
பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கை 6 மாதங்கள் நீட்டிக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 10:34 PM
திருப்பூர்: இந்திய பருத்தி கழகம் எனப்படும் சி.சி.ஐ., இடமிருந்து வர்த்தகர்கள் அதிகளவில் பஞ்சு கொள்முதல் செய்வதால், பஞ்சு இறக்குமதி வரி விலக்கை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்று நுாற்பாலைகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
புதிய பருத்தி ஆண்டு தொடங்கியுள்ள நிலையில், தினசரி பஞ்சு வரத்து 50 ஆயிரம் பேல்களாக (ஒரு பேல் – 170 கிலோ) உள்ளது. இருப்பினும், இறக்குமதி வரி தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டும் பஞ்சு விலை குறையவில்லை. தற்போது ஒரு கேண்டி (356 கிலோ) பஞ்சு 64,500 ரூபாய்-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் இது 54,500 ரூபாயாக இருந்தது.
சி.சி.ஐ., அக்., 5 முதல் 9ம் தேதி வரை 2.69 லட்சம் பேல் பஞ்சு விற்பனை செய்துள்ளது. இதில், 1.35 லட்சம் பேல்கள் நுாற்பாலைகளுக்கும், மீதமுள்ள 1.34 லட்சம் பேல்கள் வர்த்தகர்களுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. நுாற்பாலைகளுக்கு இணையாக வர்த்தகர்களும் பஞ்சு கொள்முதல் செய்வதால், விலை மேலும் உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் அப்புக்குட்டி, தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் ஆகியோர் கூறுகையில், ‘‘விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யும் பஞ்சை வர்த்தகர்களுக்கும் விற்பதால் செயற்கை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
‘‘எனவே, நுாற்பாலைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து பஞ்சு விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வரும் 31-ம் தேதியுடன் முடிவடையும் இறக்குமதி வரி விலக்கை மேலும் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஓராண்டு வரை நீட்டிக்க வேண்டும்’’ என்றனர்.