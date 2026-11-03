நீண்டகால முதலீட்டுக்கு 'எவர்கிரீன் பண்ட்' முறையை அனுமதிக்க கோரிக்கை: 10 ஆண்டு காலவரம்பைதளர்த்த வலியுறுத்தல்
நீண்டகால முதலீட்டுக்கு 'எவர்கிரீன் பண்ட்' முறையை அனுமதிக்க கோரிக்கை: 10 ஆண்டு காலவரம்பைதளர்த்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 03, 2026 03:50 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:48 PM
ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில், காலவரம்பற்ற முதலீட்டு நிதி அமைப்புகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என, இந்திய முதலீட்டாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தற்போது பெரும்பாலான வென்ச்சர் கேபிடல், பிரைவேட் ஈக்விட்டி நிதிகள் சுமார் 10 ஆண்டு காலவரம்புடன் செயல்படுகின்றன. அதற்குள் முதலீட்டை திரும்பப் பெற வேண்டியிருப்பதால், வளர்ச்சி நிலையில் உள்ள ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் நெருக்கடியை சந்திக்கின்றன.
இதுகுறித்து ஸ்டார்ட்அப் முதலீட்டாளர்கள் தெரிவித்ததாவது:
உயிரி தொழில்நுட்பம், வேளாண்மை, உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி, வணிக ரீதியாக வெற்றிபெற நீண்டகாலம் தேவைப்படுகிறது. சில நிறுவனங்கள் முழுமையான வளர்ச்சியை எட்டவும், பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படவும் 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் ஆகலாம்.இதற்கு மாற்றாக, நிரந்தர முடிவு தேதி இல்லாத 'எவர்கிரீன் பண்ட்' முதலீட்டு முறையை அனுமதிக்க வேண்டும்.
இந்த முறையில், முதலீடுகளை விற்று வெளியேறுவதன் வாயிலாக கிடைக்கும் தொகையை மீண்டும் முதலீடு செய்யலாம். வளர்ச்சி வாய்ப்புள்ள நிறுவனங்களிலும் நீண்டகாலம் முதலீட்டை தொடர முடியும். நாட்டில் தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, முதல் மற்றும் இரண்டாம் பிரிவு மாற்று முதலீட்டு நிதிகள் காலவரம்பற்ற அமைப்பில் செயல்பட அனுமதி இல்லை. இதை மாற்ற ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.வெளிநாட்டு நிதிகளுக்கு உள்ள நீண்டகால முதலீட்டு வாய்ப்புகள், இந்திய நிதிகளுக்கும் கிடைத்தால் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஒரே வேகத்தில் வளர்வதில்லை!
‘‘ஆரம்ப நிலையில் முதலீடு செய்யும்போது, சந்தையை புரிந்துகொண்டு, குழுவை உருவாக்கி, வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க முயலும் தொழில்முனைவோருக்கு ஆதரவளிக்கிறோம்.எல்லா நிறுவனங்களும் ஒரே வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைவதில்லை. அதற்கேற்ப நீண்டகால முதலீட்டு வாய்ப்பு அவசியம்.ஒரே காலவரம்புக்குள் அனைத்து நிறுவனங்களும் முதலீட்டை திரும்ப வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பதை விட, வளர்ச்சி வாய்ப்புள்ள நிறுவனங்களில் தேவைக்கேற்ப முதலீட்டை தொடரும் வசதி இருக்க வேண்டும்.’’
- பத்மஜா ரூபரெல்,
இணை நிறுவனர், ஐ.ஏ.என்., குழுமம்.
சவால்கள்
*ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம். ஆனால், முதலீட்டு நிதிகளின் காலவரம்பு பொதுவாக 10 ஆண்டுகளாக உள்ளது.
* சந்தை மந்தநிலை, பொருளாதார நெருக்கடி போன்ற காரணங்களால் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி தாமதமாகலாம்.
* நிறுவனம் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைவதற்கு முன்பே முதலீட்டை விற்று, பணத்தை திரும்ப வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம்.
* நீண்டகாலம் முதலீட்டை தொடரும்போது, முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தை எப்போது திரும்ப வழங்குவது என்பதை தீர்மானிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.