'ரேடார், ஜாமர்' சாதனங்களின் தரத்தை சோதிக்க தமிழகத்தில் ஆய்வு மையங்கள்
'ரேடார், ஜாமர்' சாதனங்களின் தரத்தை சோதிக்க தமிழகத்தில் ஆய்வு மையங்கள்
UPDATED : அக் 21, 2026 07:32 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:06 PM
சென்னை: ராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படும், 'ரேடார், ஜாமர்' போன்ற சாதனங்களின் தரத்தை சோதிக்கும், மின்னணு ஒளியியல் மற்றும் மின்னணு போர் முறைக்கான பொது சோதனை மையங்கள் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்துள்ளது. விரைவில் அவற்றை, மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
தமிழகத்தில் வரும், 2032க்குள் ராணுவ தொழில் நிறுவனங்களின், 75,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்க்கவும், ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக சென்னை, திருச்சி, கோவை, சேலம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய ராணுவ தொழில் வழித்தடத்தில், ராணுவ து றைக்கு தேவையான சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க, உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அந்நிறுவனங்கள் தாங்கள் உற்பத் தி செய்யும் சாதனங்களின் தரத்தை சோதிக்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வல்லம் வடகாலில் மின்னணு போர் முறைக்கான பொது சோதனை மையத்தை , பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ், இந்தியா ஆப்டெல், பாரத் டைனாமிக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, டிட்கோ அமைத்துள்ளது. திட்ட செலவு, 47 கோடி ரூபாய். அங்கு, ரேடார், ஜாமர் போன்ற சாதனங்களின் தரத்தை குறைந்த கட்டணத்தில் சோதித்து கொள்ளலாம்.
மின்னணு ஒளியியல் பொது சோதனை மையத்தை, இந்தியா ஆப்டெல், ஆர்மெர்ட் வெகிக்கிள்ஸ், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கோவா ஷிப்யார்டு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து டிட்கோ அமைத்துள்ளது. திட்ட செலவு, 41 கோடி ரூபாய். அங்கு, இரவிலும் து ல்லியமாக பார்க்க கூடிய கருவிகள், போர் எச்சரிக்கை விடுக்கும் அதிக ஒலி எழுப்பும் கருவி போன்றவற்றின் தரத்தை பரிசோதிக்கலாம்.
இந்த இரண்டு மையங்களை அமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன.
இவற்றை விரை வில் ராணுவ அமைச் சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.