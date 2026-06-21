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ந டப்பு 2026 ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில், இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் நிறுவன முதலீடு 6 சதவீதம் அதிகரித்திருந்தாலும், வீடுகள் பிரிவில் அவற்றின் முதலீடு 85 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்து உள்ளது என குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு நிறுவன தரவு தெரிவிக்கிறது.
(BAR CHART) (ரூ. கோடியில்) விபரம் 2026 ஜன., -ஜூன் 2025 ஜன., - ஜூன் மாற்றம் ஒட்டுமொத்த ரியல் எஸ்டேட் துறை 33,312 31,374 6%↑ அலுவலக கட்டடங்கள் 18,959 7,013 160%↑ டேட்டா சென்டர் 8,069 0 புதிய முதலீடு குடியிருப்பு வீடுகள் பிரிவு 1,479 9,817 85%↓ சில்லரை வர்த்தகம் 1,555 5,221 70%↓
உள்நாட்டு முதலீடு 21,277 17,907 (64:36) வெளிநாட்டு முதலீடு 12,035 13,479 (57:43)
குடியிருப்பு கட்டுமானம் நிறுவன முதலீடு 85 சதவிகிதம் சரிவு:குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு நிறுவனம்
குடியிருப்பு கட்டுமானம் நிறுவன முதலீடு 85 சதவிகிதம் சரிவு:குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு நிறுவனம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:17 AM
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ந டப்பு 2026 ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில், இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் நிறுவன முதலீடு 6 சதவீதம் அதிகரித்திருந்தாலும், வீடுகள் பிரிவில் அவற்றின் முதலீடு 85 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்து உள்ளது என குஷ்மேன் அண்டு வேக்பீல்டு நிறுவன தரவு தெரிவிக்கிறது.
(BAR CHART) (ரூ. கோடியில்) விபரம் 2026 ஜன., -ஜூன் 2025 ஜன., - ஜூன் மாற்றம் ஒட்டுமொத்த ரியல் எஸ்டேட் துறை 33,312 31,374 6%↑ அலுவலக கட்டடங்கள் 18,959 7,013 160%↑ டேட்டா சென்டர் 8,069 0 புதிய முதலீடு குடியிருப்பு வீடுகள் பிரிவு 1,479 9,817 85%↓ சில்லரை வர்த்தகம் 1,555 5,221 70%↓
உள்நாட்டு முதலீடு 21,277 17,907 (64:36) வெளிநாட்டு முதலீடு 12,035 13,479 (57:43)