செப்டம்பரில் சில்லரை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக உயர்வு
செப்டம்பரில் சில்லரை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக உயர்வு
UPDATED : அக் 13, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 12, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: வெங்காயம் மற்றும் பிற உணவு பொருட்களின் அதிக விலை காரணமாக, கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
நடப்பு 2024 ஆம் ஆண்டை அடிப்படை ஆண்டாக கொண்டு ஜனவரி முதல் வெளியிடப்பட்டு வரும் புதிய தரவுகளின் கீழ், இதுவே மிக உயர்ந்த பணவீக்கம் ஆகும்.
இது குறித்து தேசிய புள்ளியியல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் தெரிவிப்பதாவது:
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 4.83 சதவீதமாக இருந்த நுகர்வோர் விலை குறியீடு அடிப்படையிலான சில்லரை பணவீக்கம், செப்டம்பரில் 5.54 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், இது ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டு வரம்புக்குள் உள்ளது. ஆகஸ்டில் 5.97 சதவீதமாக இருந்த உணவு பணவீக்கம், செப்டம்பரில் 7.74 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
உயர்ந்து வரும் பணவீக்கம், பலவீனமான ரூபாய் மற்றும் அதிக கச்சா எண்ணெய் விலை காரணமாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அண்மையில் வங்கிகளுக்கான தனது கடன் வட்டி விகிதமான ரெப்போ விகிதத்தை 0.25 சதவீதம் உயர்த்தி 5.50 சதவீதமாக அறிவித்தது. இது கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிந்தைய முதல் உயர்வாகும்.
செப்டம்பரில், தேசிய சராசரியை காட்டிலும் தமிழ்நாடு, ஒடிசா, மத்திய பிரதேசம், தெலங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பணவீக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மிசோரமில் மிகக் குறைந்த பணவீக்கம் பதிவாகியுள்ளது.
நடப்பு 2026 – 27 நிதியாண்டில் சில்லரை பணவீக்கம் 5.20 சதவீதமாக இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது. இதில், 2வது காலாண்டில் 4.90 சதவீதம், 3வது காலாண்டில் 6.00 சதவீதம் மற்றும் 4வது காலாண்டில் 5.70 சதவீதம் என அது இருக்கும். பணவீக்கத்தை 4 சதவீதத்துக்குள் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
உணவு பணவீக்கம் 21 மாதங்களில் இல்லாத அளவை எட்டியுள்ளது எனவும்; 'எல் நினோ' காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் 2027 வரை தொடரக்கூடும் எனவும் பொருளாதார வல்லுனர்கள் தெரிவித்துள்ள்ளனர்.
மழைப்பொழிவு குறைவாக இருந்தது விவசாய உற்பத்தியை பாதிப்பதால் வரவிருக்கும் மாதங்களிலும் உணவு பணவீக்கம் உயர்வாகவே இருக்கும். 2026 – 27 நிதியாண்டில் 'பிரெண்ட்' கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 88 முதல் 93 டாலராக இருக்கும் என்பதால் எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்து காணப்படும்.
- தீப்தி தேஷ்பாண்டே, முதன்மை பொருளாதார நிபுணர், 'கிரிசில்'.