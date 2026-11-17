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ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
நாட்டில் சில்லரை கடன் நிலுவை அளவு, கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 18.80 சதவீதம் அதிகரித்து 185.20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளதாக கடன் தரவு பகுப்பாய்வு அமைபான 'கிரிப்' ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடன் விபரம் (ரூ. லட்சம் கோடியில்):
மொத்த சில்லரை கடன்கள்:
2025 செப்., | 155.89
2026 செப்., | 185.20 (18.80% உயர்வு)
வீட்டு வசதி கடன்:
2025 செப்., | 42.02
2026 செப்., | 46.40 (10.40% உயர்வு)
நகைக்கடன்:
2025 செப்., | 14.54
2026 செப்., | 23.36 (60.60% உயர்வு)
தொழில் கடன்:
2025 செப்., | 13.50
2026 செப்., | 19.60 (45.20% உயர்வு)
தனிநபர் கடன்கள்:
2025 செப்., | 15.37
2026 செப்., | 17.50 (13.80% உயர்வு)
வாகன கடன்கள்:
2025 செப்., | 8.63
2026 செப்., | 10.20 (18.20% உயர்வு)
நுகர்வோர் கடன்கள்:
2025 செப்., | 0.90
2026 செப்., | 1.30 (44.50% உயர்வு)
pie chart
சில்லரை கடன்களில் பங்கு (%):
வீட்டுவசதி கடன் | 25.10
நகைகடன் | 12.60
தொழில் கடன் | 10.60
தனிநபர் கடன் | 9.50
சொத்து மீதான கடன் | 9.10
வாகன கடன் | 5.50
விவசாய கடன் | 6.30
இதர | 21.30
(ஆதாரம்: சி.ஆர்.ஐ.எப்.,)