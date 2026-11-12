சில்லரை விலை பணவீக்கம் தமிழகம் மீண்டும் முதலிடம்: உணவு பணவீக்கத்தில் 2வது இடம்
சில்லரை விலை பணவீக்கம் தமிழகம் மீண்டும் முதலிடம்: உணவு பணவீக்கத்தில் 2வது இடம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
புதுடில்லி: கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில், 7.29 சதவீத சில்லரை பணவீக்கத்தை பதிவு செய்து, பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லரை விலை உயர்வில் தமிழகம் மீண்டும் முதலிடத்தில் உள்ளது. முந்தைய செப்டம்பர் மாதத்திலும் 6.81 சதவீதத்துடன் சில்லரை பணவீக்கத்தில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருந்தது.
அதே நேரம், கடந்த செப்டம்பரில் 10.62 சதவீத உணவுப் பொருட்கள் பணவீக்கத்துடன் முதலிடத்தில் இருந்த தமிழகம், அக்டோபரில் 12.37 சதவீதத்துடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் நேற்று வெளியிட்டுள்ள நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு தரவுகளின் படி, நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சில்லரை பணவீக்கம் அக்டோபர் மாதத்தில் 6.09 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
இதன் வாயிலாக, ரிசர்வ் வங்கி நிர்ணயித்துள்ள உச்சபட்ச வரம்பான 6 சதவீதத்தை, கடந்த 2024 அக்டோபருக்கு பிறகு முதல் முறையாக சில்லரை பணவீக்கம் தாண்டியுள்ளது.
முந்தைய செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவின் சில்லரை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக இருந்தது.
நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம் 6.09 சதவீதமாக உயர்வு